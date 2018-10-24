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بسكويت بالزنجبيل والقرفة.. طريقة التحضير

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:52 م
بسكويت بالزنجبيل والقرفة.. طريقة التحضير
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المقادير
- طحين : كوب ونصف 
- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة 
- القرفة : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة (مطحونة) 
- ملح : ربع ملعقة صغيرة 
- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (طرية) 
- سكر : كوب 
- البيض : 1 حبة 
- الماء : ملعقة كبيرة 

طريقة التحضير
1. سخني الفرن على حرارة 175 درجة.

2. بطني صينية بورق الزبدة.

3. انخلي الطحين واخلطيه مع القرفة المطحونة والزنجبيل المطحون والملح والبيكنج صودا.

4. اخفقي الزبدة والسكر بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمي وناعم.

5. أضيفي البيضة والماء واخفقي.

6. أضيفي خليط الطحين والزنجبيل والقرفة واعجني حتى تتمازج المكونات وتتكون عجينة طرية.

7. اصنعي كرات بحجم حبة الجوز من العجين وضعيها في الصينية المجهزة بشكل متباعد.

8. أدخلي الصينية للفرن لمدة 10 – 12 دقيقة حتى ينضج الكوكيز.

9. أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد مدة 10 دقائق.

10. قدمي البسكويت دافئاً أو بارداً حسب الرغبة.
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