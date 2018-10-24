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مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم 24-10-2018 بث مباشر | يلاشووت | بث حي | بث الاسطورة لايف

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:48 م
مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم 24-10-2018 بث مباشر | يلاشووت | بث حي | بث الاسطورة لايف
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مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم 24-10-2018 بث مباشر | يلاشووت | بث حي | بث الاسطورة لايف
سيكون برشلونة في مهمة صعبة عندما يستضيف إنتر ميلان على ملعب كامب نو في أحد أقوى مباريات الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا حيث يأمل الفريق الكاتالوني تحقيق الفوز من أجل إثبات أنه قادر على الحفاظ على الانتصار بالرغم من غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة حيث سيستفيد من هذا اللقاء قبل مواجهته المرتقبة القادمة في الليغا أمام ريال مدريد إلى جانب أنه سيكون الفوز الثالث على التوالي في هذا الموسم مما يعزز صدارة الفريق الكاتالوني للمجموعة بينما يطمح إنتر ميلان لاستغلال نقاط ضعف خصمه وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة قد تكون فاصلة في تأهل الفريق إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا.
مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم 24-10-2018 بث مباشر | يلاشووت | بث حي | بث الاسطورة لايف
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