افتتاح لوحة توزيع كهرباء غرب كفرالدوار بتكلفة 17 مليون جنيهًا (صور)

افتتح اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، والمهندس عبد العليم سطوحي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة، لوحة توزيع كهرباء غرب كفر الدوار رقم 1 وبها عدد 8 لوحات كهرباء ويتم تغذية اللوحة من 5 محولات وتخدم اللوحة مناطق الوكيل والشاملة وشركة البترول وعدد 5 مغذيات إضافية لاستيعاب تطور الأحمال والتوسعات العمرانية.



كما تم افتتاح متنزه للعاملين عبارة عن طابقين الطابق الأول عبارة عن 2 موزع جهد متوسط ويتم استغلال المسافة بين الموزعين كمتنزه للعاملين ويتكون الطابق الثاني من قاعة مؤتمرات ومعارض ومناسبات بالإضافة لمكان مخصص للأنشطة الرياضية.



ويعتبر الموزع الجديد إضافة لمركز ومدينة كفر الدوار حيث أصبح بها حاليا عدد 8 لوحات توزيع يتم تغذيتها من عدد 5 محطات محولات ويتكون الموزع من عدد 18 خلية عبارة عن عدد 4 دخول، وعدد 10 خروج، ورابط قضبان، وعدد 2 خلية قياس، ومحول خدمة، وبلغت التكلفة الإجمالية للوحة توزيع الكهرباء ومتنزه العاملين 17 مليون جنية.



وذلك في إطار الجهود المبذولة لإنشاء لوحات توزيع كهرباء جديدة وعمل توسعات للمحطات القائمة لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة والأحمال المستقبلية بها وحل مشاكل الجهد المنخفض ببعض المناطق وخدمة المناطق النائية المحرومة بالقرى وتلبية احتياجات المشروعات الاستثمارية القائمة والمستقبلية من الكهرباء.