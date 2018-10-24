بريزنتيشن توفر 5 طائرات لجماهير الأهلي إلى تونس

أكد محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس راعي النادي الأهلي، أن شركته قررت بالتعاون مع رعاة النادي الجدد، توفير 5 طائرات لنقل جماهير القلعة الحمراء إلى تونس، ومساندة الفريق في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في مصر يوم 2 نوفمبر المقبل، على أن تقام مباراة العودة بتونس في التاسع من نفس الشهر.



