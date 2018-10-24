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بريزنتيشن توفر 5 طائرات لجماهير الأهلي إلى تونس

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:48 م
بريزنتيشن توفر 5 طائرات لجماهير الأهلي إلى تونس
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علاء خليف
 

أكد محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس راعي النادي الأهلي، أن شركته قررت بالتعاون مع رعاة النادي الجدد، توفير 5 طائرات لنقل جماهير القلعة الحمراء إلى تونس، ومساندة الفريق في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.


ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في مصر يوم 2 نوفمبر المقبل، على أن تقام مباراة العودة بتونس في التاسع من نفس الشهر.


وتسعى شركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوق رعاية النادي الأهلي مؤخرا، إلى إنهاء الاتفاق بشكل تام مع رعاة النادي الجدد على توفير 5 طائرات لنقل الجماهير والبعثة الإعلامية إلى تونس، لمتابعة اللقاء من أرض الملعب ومؤازرة ممثل مصر في تلك المباراة التاريخية، ثم إعادتهم مرة أخرى إلى القاهرة.


وأكد كامل أن شركته تسعى إلى توفير كافة سبل الدعم للنادي الأهلي، حتى التوفيق بتحقيق حلم جماهيره بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

المزيد عن: كورة رياضة رئيس بريزنتيشن الترجي الأهلي
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