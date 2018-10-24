ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

رابط "كورة لايف" مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر Online – كول كورة Barcelona

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:27 م
رابط كورة لايف مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر Online – كول كورة Barcelona
طباعة
 
مباراة برشلونة وإنتر ميلان الإيطالي في المرحلة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا تشاهدونها مباشرة وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت من خلال beIN CONNEC
موعد مباراة برشلونة وانتر
مباراة برشلونة وإنتر ميلان تشاهدونها مباشرة على beIN SPORTS في تمام الساعة 22.00 بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان
البث المباشر لمباراة برشلونة وإنتر ميلان تتابعونه على beIN SPORTS HD1، كما يمكنكم مشاهدة المباراة على الانترنت وبجودة عالية على beIN CONNECT.
آخر أخبار برشلونة
تأكد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إشبيلية في الدوري، كما سيفتقد برشلونة جهود مدافعه الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي الذي مازال يعاني من الإصابة بجانب المدافع الدولي البلجيكي توماس فيرمايلن.

أما لدى إنتر فقد أكد المدرب لوتشيانو سباليتي غياب البلجيكي راديا ناينغولان عن المباراة، لكنه لم يجزم بغياب الكرواتي إيفان بيريسيتش ومواطنه مارسيلو بروزوفيتش.
مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم
البطولة : دوري أبطال أوروبا                                        

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 1 – bein sports HD 1

معلق المباراة :  حفيظ دراجي

الساعة : 9:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية
ومن المتوقع أن يدخل برشلونة المباراة بالتشكيل  التالي ..

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: نيلسون سيميدو - جوردي ألبا - كليمنت لينجليت - جيرارد بيكيه

الوسط: - سيرجيو بوسكيتس - آرثر ميلو- إيفان راكيتيتش

الهجوم: فيليب كوتينيو - عثمان ديمبلي - لويس سواريز
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تأثر الدوري الإسباني بغياب رونالدو ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج - بلجيكا
-
x
18:55
-
موناكو - فرنسا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
-
x
18:55
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
برشلونة - أسبانيا
-
x
21:00
-
انتر ميلان - إيطاليا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
21:00
-
نابولي - إيطاليا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
بورتو - البرتغال
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
شالكه 04 - ألمانيا
دوري أبطال آسيا 2018
سوون سامسونج بلووينغز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
كأس مصر
مصر المقاصة
-
x
18:00
-
وادي دجلة
طلائع الجيش
-
x
20:30
-
حرس الحدود
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
-
x
18:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
إنييمبا - نيجيريا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/24/2018 1:30:09 PM