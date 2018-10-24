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طلاب جامعة "الأهرام الكندية" يطالبون سهر الصايغ بالغناء ويهدوا علي ربيع "دف" (صور)

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:27 م
طلاب جامعة الأهرام الكندية يطالبون سهر الصايغ بالغناء ويهدوا علي ربيع دف (صور)
جانب من الاحتفالية
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يارا أحمد
 

حرص طلاب جامعة الأهرام الكندية، علي اهداء الفنان علي ربيع "دف" خلال تكريمه بندوة في الجامعة مع أبطال مسلسل "سك علي اخواتك".


وطالب الجماهير الفنانة سهر الصايغ، بغناء "الزمن هدني" الاغنية التي قدمتها خلال أحداث المسلسل، وردت "انا بتكسف".


يذكر أن "سك على إخواتك" بطولة علي ربيع وصلاح عبدالله وسلوى خطاب وصبري فواز وسهر الصايغ وهنا الزاهد وكريم عفيفي وهادي الجيار وميرنا نور الدين وإسلام جمال واخرج وائل إحسان.

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