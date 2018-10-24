ميران أحمد عبدالوارث ضيفة إدوارد في "القاهرة اليوم"

يفتح برنامج القاهرة اليوم، الذي يبث على شاشة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف عدد من الموضوعات الفنية أبرزها لقاء مع ميران أحمد عبدالوارث خلال لقاء فني.





وفي الجزء الثاني من الحلقة يستضيف القاهرة اليوم ميخائيل وهبه عازف عود وعلى سعيد عازف سكس في مبارزه موسيقية بين العود والساكس.





كما يستعرض البرنامج غناء وطرب أحلى اغاني للفنانة فيروز مع المطربة نوران ابو طالب والباز جيتار سامر جيرجس.

ويستضيف القاهرة اليوم الكاتب ماجد سنارة وقراءة في كتاب قواعد الشقط الأربعين .







وفي ختام فقرات البرنامج يستعرض الشيف طارق مهاراته في عالم الطعام حيث سيقوم بتحضير السجق مع مكرونة الرجتوني و كعك الزبدة الاسكتلندي.





ويذكر أن برنامج القاهرة اليوم، من تقديم كلا من الإعلامي جمال عنايت، وبثينه توكل، إدوارد، نانسي مجدي، واشراف فهيمة احمد واخراج محمد عاطف





