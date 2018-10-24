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11 معلومة عن أول قطار مكهرب في العاصمة الإدارية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:24 م
11 معلومة عن أول قطار مكهرب في العاصمة الإدارية
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ياسمين مبروك
 

مع التجهيزات التي تقوم بها الحكومة للعاصمة الإدارية لمواكبتها المدن العصرية الحديثة، أعلن الدكتور محمدى عيد، ممثل شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن إنشاء أول قطار مكهرب بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال عامين، باستثمارات 1.2 مليار دولار.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد توقيع على عدد من الاتفاقيات للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، ضمت الاتفاقيات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي داخل العاصمة الإدارية، والربط بينها وبين ومدينة العاشر من رمضان.

 

يرصد "الفجر"، معلومات لا تعرفها عن أول قطار كهربائي في مصر.

 

1- القطار الكهربائي، يتكلف نحو  1.2 مليار دولار، عبر قرض صيني قبرصي.

 

2-  الانتهاء منه خلال عامين.

 

3- يمتد لنحو 66 كم ويضم 11 محطة.

 

4-  يقع في العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم البدء في القطار الثاني بعد الانتهاء منه.

 

5- يتجول في جميع أرجاء العاصمة الإدارية، والتي تقدر مساحتها بـ 170 ألف فدان.

 

6-  يتم استخدام الطاقة الكهربائية فيه بديلًا عن الوقود الملوث للبيئة.

7-  جميع وسائل النقل ستكون كهربائية للتعامل داخل المدينة، وبين كل 5 أعمدة للإضاءة سيكون هناك محطة للشحن.

 

8- تصل سرعته التصميمية إلى 120 كم/ س وسيعمل بالمشروع 20 قطارا عقب انتهاء تنفيذه.

 

9-  يربط العاصمة الإدارية بمحطات مترو الأنفاق، عدة هم :"محطات عدلى منصور والعبور والمستقبل والشروق 1 والشروق 2 والورش وبدر والروبيكى والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان".

 

10-- كل محطة سيجاورها موقف لانتظار السيارات.

 

11- يستهدف المشروع 340 ألف راكب يوميًا.

 

 

 

 

 

المزيد عن: محطة كهرباء قطار قرض صيني العاصمة الإدارية
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