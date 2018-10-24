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بعد وصول الكيلو لـ 12 جنيه.. برلماني يطالب الحكومة بوقف جنون ارتفاع أسعار "البطاطس"

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:25 م
بعد وصول الكيلو لـ 12 جنيه.. برلماني يطالب الحكومة بوقف جنون ارتفاع أسعار البطاطس
صورة أرشيفية
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عبداللطيف هيبة
 
تقدم النائب سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن سرعة تدخل الحكومة لوقف الارتفاع الكبير لسعر "البطاطس" والتي تعد أهم سلعة استراتيجية تهم جميع المواطنين خاصة "الغلابة " منهم.

وطالب "حساسين" بسرعة التدخل لوقف جنون ارتفاع أسعار البطاطس بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 12 جنيهًا، متسائلًا: أين رقابة الحكومة على الأسواق والأسعار مطالبًا بالضرب بيد من حديد على كل من يتاجرون فى قوت الشعب ويرفعون الأسعار لمثل هذه السلعة دون مبرر.
المزيد عن: مجلس النواب النائب سعيد حساسين الحكومة البطاطس البرلمان ارتفاع سعر البطاطس أسعار البطاطس
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