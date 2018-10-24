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بدء احتفالية تكريم "سك علي إخواتك" بجامعة الأهرام الكندية بحضور أبطاله (صور)

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:21 م
بدء احتفالية تكريم سك علي إخواتك بجامعة الأهرام الكندية بحضور أبطاله (صور)
جانب من الندوة
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يارا أحمد
 

بدأ منذ قليل تكريم مسليل "سك علي اخواتك" بجامعة "الأهرام الكندية" برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل، وذلك بحضور أسرة مسلسل "سك على إخواتك" فى حوار مفتوح، والمنتج صادق الصباح، والفنان علي ربيع والفنان صبري فواز والفنانة سلوي خطاب والفنانة سهر الصايغ والفنان احمد جمال سعيد والفنان كريم عفيفي.


وقال أحمد الخولى، المسؤول التنظيمي للندوة، إن كلية الإعلام ستشهد موسمًا ثقافيًا لم يحدث في أي جامعة من قبل، حيث يتزامن الاقتتاح مع تفعيل جمعية أصدقاء الجودة فى ثوبها الجديد، من أجل نشر ثقافة جودة التعليم عن طريق الأنشطة الثقافية، والتى بدأت الجمعية عن طريق تنظيم فعاليات حوارية مثل مهرجان "إحنا الراديو".


يذكر ان "سك على إخواتك" بطولة علي ربيع وصلاح عبدالله وسلوى خطاب وصبري فواز وسهر الصايغ وهنا الزاهد وكريم عفيفي وهادي الجيار وميرنا نور الدين وإسلام جمال واخرج وائل إحسان.

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