رئيس الدراسات الإسلامية بجامعة غونتن الألمانية: نتعاون مع الأزهر الشريف لإثراء الخطابات التعليمية المعاصرة

قال سيباستيان غونتر، رئيس الدراسات العربية والإسلامية، جامعة غونتن- ألمانيا إن التبادل التعليمي بين الأفراد والمؤسسات في الشرق والغرب هو تعاون مثمر للجانبين، لأنه يحقق التفاهم بين الأديان.

وأضاف غونتر خلال كلمته باليوم الثالث لندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل" أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة الألمانية بمراكز الدراسات الإسلامية بهدف تحقيق رؤية أكثر شمولية للدين الإسلامي، حيث تعول ألمانيا على هذه المراكز في تأهيل الشباب لتدريس تعاليم الدين، وتخريج أئمة دينيين معتدلين ومنفتحين في المستقبل، موضحة أن ألمانيا تتعاون مع الأزهر الشريف في هذا المجال لإثراء الخطابات التعليمية المعاصرة في المجتمعات الغربية.