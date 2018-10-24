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تنفيذ قرارات هدم 6 عقارات بمنطقة شديدة الخطورة بمنشأة ناصر (صور)

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:20 م
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هبة عبد الحفيظ
 

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من تأمين تنفيذ قرار إزالة بإخلاء وهدم 6 عقارات بمنطقة شديدة الخطورة جيولجيًا بشارع الرزاز بمنشأة ناصر.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزيـر الداخلية، بتنفيذ جميع قرارات الإزالة، خاصةً القرارات المتعلقة بالخطورة الداهمة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وانتقلت القوات المشاركة في التنفيذ من جميع جهات المديرية المعنية "قوات أمن، مباحث، مرافق، قطاع الجنوب، المرور، النجدة، الحماية المدنية، مكافحة جرائم العنف ضد المرأة" بمشاركة قطاع الأمن المركزي، صحبة لجنة التنفيذ من محافظة القاهرة، وتم فرض كردون أمني حول منطقة التنفيذ.

وتم إخلاء جميع العقارات من الأرواح والمنقولات بإجمالي 57 أسرة تم نقلهم بمعرفة أجهزة المحافظة لشقق جديدة بمنطقة الأسمرات، وتم هدم العقارات بالكامل حفاظًا على الأرواح، بإشراف اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.


تنفيذ قرارات هدم 6 عقارات بمنطقة شديدة الخطورة بمنشأة ناصر (صور)
تنفيذ قرارات هدم 6 عقارات بمنطقة شديدة الخطورة بمنشأة ناصر (صور)
تنفيذ قرارات هدم 6 عقارات بمنطقة شديدة الخطورة بمنشأة ناصر (صور)
تنفيذ قرارات هدم 6 عقارات بمنطقة شديدة الخطورة بمنشأة ناصر (صور)
تنفيذ قرارات هدم 6 عقارات بمنطقة شديدة الخطورة بمنشأة ناصر (صور)
تنفيذ قرارات هدم 6 عقارات بمنطقة شديدة الخطورة بمنشأة ناصر (صور)
تنفيذ قرارات هدم 6 عقارات بمنطقة شديدة الخطورة بمنشأة ناصر (صور)
تنفيذ قرارات هدم 6 عقارات بمنطقة شديدة الخطورة بمنشأة ناصر (صور)
المزيد عن: عقارات أمن القاهرة إزالة
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