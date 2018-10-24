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"الديهي" و"عبد الحميد" يسافران إلى السودان لتغطية زيارة السيسي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:19 م
الديهي وعبد الحميد يسافران إلى السودان لتغطية زيارة السيسي
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الفجر الفني
 

يسافر الإعلاميان نشأت الديهي مُقدم برنامج "بالورقة والقلم"، والإعلامي عمرو عبد الحميد مُقدم برنامج "رأي عام"، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، ظهر اليوم الأربعاء، لتغطية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقناة "TeN".

ويلتقي الرئيس، غدًا الخميس، خلال الزيارة، نظيره السوداني، عمر البشير، ويجري مباحثات في إطار اللجنة الرئاسية العليا المشتركة بين البلدين.

ومن المُفترض عودة "الديهي" و"عبد الحميد"، إلى القاهرة، يوم السبت المقبل، ليُقدمان برامجهما بشكلٍ طبيعي من داخل الاستديو.

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