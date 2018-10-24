"فيسبوك" تطرح إصدار جديد من تطبيق "ماسنجر"

تستعد "فيسبوك" للكشف عن تصميم تطبيق ماسنجر يحمل اسم Messenger 4، وسيتم طرحه خلال الأسابيع المقبلة.





ويهدف التصميم الجديد لجعل التطبيق أسهل في الاستخدام، كما أنه يساعد الشركة في الربح من التطبيق خلال الفترة المقبلة.





وقال ستان تشودنوفسكي، نائب رئيس شركة ماسنجر: "نحن نؤمن بأن برنامج Messenger 4 يقدم المزايا التى كنت تطلبها، من خلال بساطة التصميم والميزات القوية التى تعيد التركيز على الرسائل والاتصال".





وفي حين أن الإصدار السابق من Messenger يحتوى على تسع علامات تبويب، تم تكثيفها فى الإصدار الجديد إلى ثلاثة فقط، وهي دردشات، أشخاص واكسبلور.





ووفقا لهذا التقسيم، سيكون من الممكن للمستخدم عقد المحادثات فى علامة تبويب الدردشات، بينما ستكون علامة التبويب "الأشخاص" مكان العثور على الأصدقاء، ومشاهدة القصص، ومعرفة الأشخاص النشطين، وأخيرًا، ستكون علامة التبويب Discover للتواصل مع الأنشطة التجارية وتشغيل ألعاب فورية ومتابعة الأخبار وغيرها من الأمور.



