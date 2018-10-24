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الزمالك يتدرب غدا بفندق الإقامة استعدادا للاتحاد

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:11 م
الزمالك يتدرب غدا بفندق الإقامة استعدادا للاتحاد
الزمالك والاتحاد
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أحمد الهواري ورامي بشاي
 

قرر السويسري جروس المدير الفني للزمالك خوض الفريق لتدريبه غدا الخميس على ملعب فندق إقامة الفريق استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم السبت المقبل في ذهاب دور الستة عشر للبطولة العربية.

ويختتم الزمالك تدريباته يوم الجمعة بخوض التدريب في الثامنة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي لجروس المدير الفني للفريق.

وكان الفريق الأبيض فاز على الانتاج بهدفين دون رد وتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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