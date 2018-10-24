مناقشة حقوق الطفل المعاق بثقافة المنيا





كورال الأطفال بالإضافة إلى لقاء أدبى إدارة الشاعر أحمد أبوبكر عضو مجلس إدارة نادى الأدب شارك فيه عدد من الشباب لمناقشة إبداعتهم الأدبية والشعرية. بينما يستقبل قصر ثقافة أبوقرقاص وفى إطار برتوكول التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة مسابقة الإذاعة المدرسية التى تنظمها إدارة أبوقرقاص التعليمية والمسابقة بين مدارس المركز المختلفة وذلك بالفترة من 21 أكتوبر وتستمر حتى 8 نوفمبر الجارى.

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث أقام بيت ثقافة ديرمواس محاضرة بعنوان "حقوق الطفل المعاق" قدمها مدير البيت بمدرسة الأمل لضعاف السمع تناول فيها تعريف الإعاقة وأنواعها وأسبابها وآثارها النفسية والاجتماعية وكيفية معاملة ذوي الإعاقة وحقوق ذوي الإعاقة المواثيق الدولية والدساتير.الوطنية والدستور والقانون المصري، وأقيمت بروفة لفرقة المنيا للفنون الشعبية وأخرى تثقيفية عن فنون المسرح وقراءه فى كتاب" الانا الآخر" للدكتور صالح سعد وتعريف ما هو الممثل، هذا إلى جانب ورشة تدريب علي رسومات الطبيعة الصامتة، وبروفة فنية.