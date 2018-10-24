ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مناقشة حقوق الطفل المعاق بثقافة المنيا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:17 م
مناقشة حقوق الطفل المعاق بثقافة المنيا
صورة أرشيفية
طباعة
احمد الخميسى
 
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث أقام بيت ثقافة ديرمواس محاضرة بعنوان "حقوق الطفل المعاق" قدمها مدير البيت بمدرسة الأمل لضعاف السمع تناول فيها تعريف الإعاقة وأنواعها وأسبابها وآثارها النفسية والاجتماعية وكيفية معاملة ذوي الإعاقة وحقوق ذوي الإعاقة المواثيق الدولية والدساتير.

الوطنية والدستور والقانون المصري، وأقيمت بروفة لفرقة المنيا للفنون الشعبية وأخرى تثقيفية عن فنون المسرح وقراءه فى كتاب" الانا الآخر" للدكتور صالح سعد وتعريف ما هو الممثل، هذا إلى جانب ورشة تدريب علي رسومات الطبيعة الصامتة، وبروفة فنية.

كورال الأطفال بالإضافة إلى لقاء أدبى إدارة الشاعر أحمد أبوبكر عضو مجلس إدارة نادى الأدب شارك فيه عدد من الشباب لمناقشة إبداعتهم الأدبية والشعرية. بينما يستقبل قصر ثقافة أبوقرقاص وفى إطار برتوكول التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة مسابقة الإذاعة المدرسية التى تنظمها إدارة أبوقرقاص التعليمية والمسابقة بين مدارس المركز المختلفة وذلك بالفترة من 21 أكتوبر وتستمر حتى 8 نوفمبر الجارى.
المزيد عن: مصر المنيا الطفل المعاق اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج - بلجيكا
-
x
18:55
-
موناكو - فرنسا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
-
x
18:55
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
برشلونة - أسبانيا
-
x
21:00
-
انتر ميلان - إيطاليا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
21:00
-
نابولي - إيطاليا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
بورتو - البرتغال
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
شالكه 04 - ألمانيا
دوري أبطال آسيا 2018
سوون سامسونج بلووينغز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
كأس مصر
مصر المقاصة
-
x
18:00
-
وادي دجلة
طلائع الجيش
-
x
20:30
-
حرس الحدود
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
-
x
18:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
إنييمبا - نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/24/2018 1:30:09 PM