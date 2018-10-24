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السبت.. "ON E" تعرض الجزء الثاني من مسلسل "كلبش"

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:12 م
السبت.. ON E تعرض الجزء الثاني من مسلسل كلبش
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الفجر الفني
 

تبدأ قناة "ON E"، عرض الجزء الثاني من مسلسل "كلبش" للفنان أمير كرارة، اعتبارًا من يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.

المسلسل من بطولة أمير كرارة وهيثم أحمد زكي وهالة فاخر وروجينا ومحمود البزاوي، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، حيث يُعرض يوميًا على قناة "ON E"، من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً.

"كلبش 2" تدور أحداثه حول ترقية الرائد سليم الأنصاري ليتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب، وتتعرض أسرته للقتل، وهو ما يدفعه للانتقام

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