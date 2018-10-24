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شاهد لايف ..برشلونة وانتر ميلان بث مباشر يلا شوت

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:09 م
شاهد لايف ..برشلونة وانتر ميلان بث مباشر يلا شوت
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شاهد لايف ..برشلونة وانتر ميلان بث مباشر يلا شوت
من المتوقع أن يدخل برشلونة المباراة ضد انتر ميلان بالتشكيل  التالي ..

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: نيلسون سيميدو - جوردي ألبا - كليمنت لينجليت - جيرارد بيكيه

الوسط: - سيرجيو بوسكيتس - آرثر ميلو- إيفان راكيتيتش

الهجوم: فيليب كوتينيو - عثمان ديمبلي - لويس سواريز
شاهد لايف ..برشلونة وانتر ميلان بث مباشر يلا شوت
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