شاهد لايف ..برشلونة وانتر ميلان بث مباشر يلا شوت
الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:09 م
شاهد لايف ..برشلونة وانتر ميلان بث مباشر يلا شوت
من المتوقع أن يدخل برشلونة المباراة ضد انتر ميلان بالتشكيل التالي ..
حراسة المرمى: تير شتيجن
الدفاع: نيلسون سيميدو - جوردي ألبا - كليمنت لينجليت - جيرارد بيكيه
الوسط: - سيرجيو بوسكيتس - آرثر ميلو- إيفان راكيتيتش
الهجوم: فيليب كوتينيو - عثمان ديمبلي - لويس سواريز
شاهد لايف ..برشلونة وانتر ميلان بث مباشر يلا شوت
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