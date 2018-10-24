الزمالك يرفض رحيل محمود علاء في الشتاء

يرفض مسؤولو نادي الزمالك فكرة التفريط في محمود علاء مدافع القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل اهتمام بعض الأندية السعودية بالحصول على خدمات اللاعب في يناير المقبل في ظل تألقه مع الفريق الأبيض في الفترة الماضية.









ويعد محمود علاء من العناصر الأساسية مع الفريق الأبيض، وسيكون رحيله صعبا في ظل مشاركة الفريق في الدوري والكأس والبطولة العربية بخلاف اقتراب مشاركته في البطولة الكونفدرالية في تسختها المقبلة