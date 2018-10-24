سخط شعبي في صنعاء مع فرض الإنقلابيين حالة طوارئ

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء حالة من السخط الشعبي، إذ تتواصل الاحتجاجات خصوصاً النسائية بشكل يومي وسط استنفار وحالة طوارئ غير معلنة من جانب ميليشيا الحوثي التي عمدت إلى استحداث مزيد من الحواجز ونقاط التفتيش في مختلف الشوارع والأحياء في ظل تصاعد خسائر الانقلاب في الساحل الغربي وعدد من الجبهات المشتعلة.

وأكد سكان محليون لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن الاحتجاجات في تصاعد مستمر يومياً، إذ خرجت مئات النساء في مسيرات في شارع خولان والأطراف الجنوبية لصنعاء، ما دفع الحوثيين إلى نشر مسلحين في تلك الأحياء بينهم نساء من خلية (الزينبيات).

ووصف مراقبون يمنيون الوضع في صنعاء بأنه مرشح للانفجار في أية لحظة، إذ لا تزال النار تحت الجمر والغضب الشعبي في تصاعد مستمر، فيما تحاول الميليشيات إجهاض أي حركة شعبية بقوة السلاح.