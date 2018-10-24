فضيحة برشلونة في صفقة محمد صلاح

وصفت تقارير صحفية إسبانية عدم تعاقد نادي برشلونة مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 بـ"الفضيحة.

واعتبرت صحيفة "دياريو جول" الإسبانية أن نادي برشلونة أخطأ بعدم التعاقد مع محمد صلاح حين عُرض عليه في صيف 2017 من روما الإيطالي قبل الرحيل إلى ليفربول.

وقالت الصحيفة: "روما عرض لاعبه محمد صلاح على برشلونة في 2017 عقب مغادرة نيمار للكامب نو مباشرة مقابل 40 مليون يورو ولم يكن هناك حاجة للتفاوض ولكن برشلونة رفض العرض".

وأضافت الصحيفة: "روبيرت فرنانديز السكرتير الفني السابق لنادي برشلونة ورفاقه اختاروا استثمار 140 مليون يورو بين ثابت ومتغير في صفقة ديمبلي وتركوا اللاعب المصري لليفربول وهو ما يعد فضيحة وخطأ كبيرًا".

وواصلت: "إذا كانت عملية ضم صلاح قد تمت لما أصبح لدى برشلونة مشكلة في إراحة ليونيل ميسي ولما كان عليهم القلق من عثمان ديمبلي".