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"العناني" يبحث مع سفيري سويسرا وبلجيكا التعاون الآثري المشترك

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:05 م
العناني يبحث مع سفيري سويسرا وبلجيكا التعاون الآثري المشترك
الدكتور خالد العناني وسفير سويسرا
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حسام زيدان
 
بحث الدكتور خالد العناني وزير الآثار مع السفير بول جارنيه سفير سويسرا بالقاهرة، سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل الآثري والمتاحف، وتبادل الخبرات في مجال الحفائر الأثرية والمتاحف، وإقامة سلسلة من الأنشطة والدورات التدريبية لتدريب الآثريين .

كما بحث وزير الآثار مع السفيرة سيبيل دي كارتيه سفيرة بلجيكا بالقاهرة، وعدد من قيادات شركة أوراسكوم و بيسيكس، العديد من الموضوعات والإجراءات المتعلقة بالأعمال في المتحف المصري الكبير، وذلك للمضي قدما والتجهيز لافتتاح المتحف في ٢٠٢٠.

وأكد الدكتور طارق توفيق المشرف العام علي المتحف الكبير، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الحضور أشادوا خلال اللقاء بمستوى الأداء في إنجاز كافة الأعمال بمشروع المتحف خلال العامين السابقين، ووصفوه بالطفرة التي دفعت بمستوى سرعة العمل بالمشروع.

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