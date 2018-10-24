كورة ستار مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان البث المباشر برشلونة لايف | live

يستضيف فريق برشلونة الاسباني، نظيره انتر ميلان مساء الأربعاء على ملعب "كامب نو" في مباراة قوية بالجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا.





ويدخل برشلونة المباراة منتشيا بعدما تصدر الدوري الاسباني بعد الفوز الاخير على اشبيلية 4-2 بالجولة التاسعة من الليجا، لكنه سيفتقد أيقونة الفريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة.





في الوقت نفسه حقق إنتر ميلان العديد من الانتصارات في الفترة الاخيرة كان اخرها الانتصار في ديربي الغضب على ميلان 1-0 في الوقت القاتل محتلا المركز الثالث بالكالتشيو، ومتصدرا مجموعته بدوري الأبطال.