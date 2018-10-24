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عاجل.. إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:06 م
عاجل.. إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية
اللواء هشام أبو سنة - رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر
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كرستينا عياد
 
أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، الساعة 12 ظهرا، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 28 إلى 31 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج 4 أمتار والضغط 1007 مللي بار، وحالة البحر مضطربة، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وشدد اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديري الموانئ، باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية، وحفاظا على سلامة الارواح والممتلكات العامة والخاصة.
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