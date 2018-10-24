مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر يلا شوت HD| اهم مباريات اليوم (دوري ابطال اوروبا) مباشر| كورة ستار| كورة لايف| Youtube
الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 12:58 م
مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر يلا شوت HD| اهم مباريات اليوم (دوري ابطال اوروبا) مباشر| كورة ستار| كورة لايف| Youtube
تأكد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الاصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إشبيلية في الدوري، كما سيفتقد برشلونة جهود مدافعه الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي الذي مازال يعاني من الإصابة بجانب المدافع الدولي البلجيكي توماس فيرمايلن.
تأكد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الاصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إشبيلية في الدوري، كما سيفتقد برشلونة جهود مدافعه الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي الذي مازال يعاني من الإصابة بجانب المدافع الدولي البلجيكي توماس فيرمايلن.
مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر يلا شوت HD| اهم مباريات اليوم (دوري ابطال اوروبا) مباشر| كورة ستار| كورة لايف| Youtube
أما لدى إنتر فقد أكد المدرب لوتشيانو سباليتي غياب البلجيكي راديا ناينغولان عن المباراة، لكنه لم يجزم بغياب الكرواتي إيفان بيريسيتش ومواطنه مارسيلو بروزوفيتش.
تاريخ مواجهات الفريقين:-
فاز برشلونة 3 مرات في 6 مباريات لعبها أمام الإنتر في دوري الأبطال (تعادل 2 خسر 1).
فاز برشلونة 3 مرات في 6 مباريات لعبها أمام الإنتر في دوري الأبطال (تعادل 2 خسر 1).
فاز برشلونة 4 مرات في 5 مباريات لعبها على أرضه أمام الإنتر في جميع المنافسات (خسر 1).
لم يخسر برشلونة في آخر 13 مباراة لعبها على أرضه أمام فرق إيطالية في دوري الأبطال (فاز 10 تعادل 3).
فاز برشلونة 25 مرة في آخر 27 مباراة لعبها على أرضه في دوري الأبطال (تعادل 2).
يطمح الإنتر إلى الفوز في أول 3 جولات من موسم في دوري الأبطال للمرة الثانية فقط في تاريخه، بعد 2004/2005.
سجل ليونيل ميسي 65 هدفاً في 65 مباراة لعبها في مرحلة مجموعات دوري الأبطال مع برشلونة.
سجل نجم برشلونة ليونيل ميسي 10 أهداف في آخر 7 مباريات لعبها على أرضه أمام فرق إيطالية في دوري الأبطال.
جميع انتصارات الإنتر التسعة الماضية في دوري الأبطال حققها بفارق هدف واحد فقط.
سجل ليونيل ميسي 5 أهداف لبرشلونة هذا الموسم في دوري الأبطال، أكثر من 27 فريقاً آخر هذا الموسم، متضمناً الإنتر نفسه (4).
فاز الإنتر في آخر مباراتين لعبهما في دوري الأبطال رغم تلقيه هدف المباراة الأول في المباراتين - هناك فريقان فقط حقق سلسلة أطول من هذا النوع وهما مان يونايتد (3 في 2012) وريال مدريد (4 في 2017).
معلومات عن مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم (الموعد):-
برشلونة Vs انتر ميلان.
البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الثالثة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : كامب نو .
المعلق : حفيظ دراجي .
موعد المباراة :
10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:00 مساءاً بتوقيت العراق .
9:00 مساءاً بتوقيت السودان .
10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
8:00 مساءاً بتوقيت تونس .
8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
10:00 مساءاً بتوقيت قطر.
7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
ويترقب الجمهور العربي المباراة، خاصة وأن برشلونة وانتر ميلان لديهما كثير من المشجعين الذين يرغبون في مشاهدتهم في مواجهة قوية للغاية ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات في التشامبيونزليج، تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت كل من سوريا وفلسطين والأردن، والحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
تشكيل برشلونة:-
حراسة المرمي: تير شتيجن، خط الدفاع: جوردي ألبا ـ جيرارد بيكيه ـ صامويل أومتيتي ـ سيرجيو روبيرتو، خط الدوسط: سيرجيو بوسكيتس ـ إيفان راكيتيتش ـ فليب كوتنيو، خط الهجوم: عثمان ديمبلي ـ ليونيل ميسي ـ لويس سواريز.
تشكيل إنتر ميلان:-
سمير هاندانوفيتش - كوادو أسامواه - ميلان سكرينار - ستيفان دي فريج - دانيلو دامبروسيو -روبيرتو جاجليارديني - مارسيلو بروزوفيتش - إيفان بيريسيتش - راجا ناينجولان - ماتيو بوليتانو- ماورو إيكاردي.
ويحتل برشلونة المركز الأول في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وهو نفس رصيد ميلان الإيطالي، لكن الأول يتفوق بفارق الأهداف، حيث حقق البارسا الفوز في المواجهة الأولى على بي إس في أيندهوفن الهولندي برباعية نظيفة، ثم الانتصار على توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف مقابل هدفين، أما انتر ميلان ففاز في الجولة الأولى على السبيرز بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز خارج قواعده على حساب ايندهوفين بهدفين مقابل هدف.
وتنقل قناة بي إن سبورت اتش دي 1 المباراة حصريا بجودة عالية للغاية، ويعلق على اللقاء حفيظ دراجي، حيث يمكنكم متابعة اللقاء عبر كورة ستار بث مباشر وبدون تقطيع.
مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر يلا شوت HD| اهم مباريات اليوم (دوري ابطال اوروبا) مباشر| كورة ستار| كورة لايف| Youtube
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