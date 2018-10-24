مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر يلا شوت HD| اهم مباريات اليوم (دوري ابطال اوروبا) مباشر| كورة ستار| كورة لايف| Youtube

تأكد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الاصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إشبيلية في الدوري، كما سيفتقد برشلونة جهود مدافعه الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي الذي مازال يعاني من الإصابة بجانب المدافع الدولي البلجيكي توماس فيرمايلن.

مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر يلا شوت HD| اهم مباريات اليوم (دوري ابطال اوروبا) مباشر| كورة ستار| كورة لايف| Youtube



أما لدى إنتر فقد أكد المدرب لوتشيانو سباليتي غياب البلجيكي راديا ناينغولان عن المباراة، لكنه لم يجزم بغياب الكرواتي إيفان بيريسيتش ومواطنه مارسيلو بروزوفيتش.