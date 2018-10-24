برشلونة في اوروبا.. مشاهدة مباراة Barcelona وانتر ميلان اليوم لايف HD| مباراة برشلونة وانتر ميلان مباشر| شاهد ميسي الآن

يستقبل فريق برشلونة الاسباني، نظيره انتر ميلان الإيطالي، على ملعب الكامب نو، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في مباراة قوية ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في أوروبا، وفي الوطن العربي.

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معلومات عن مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم (الموعد):-

برشلونة Vs انتر ميلان.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الثالثة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : كامب نو .

المعلق : حفيظ دراجي .





موعد المباراة :

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





ويترقب الجمهور العربي المباراة، خاصة وأن برشلونة وانتر ميلان لديهما كثير من المشجعين الذين يرغبون في مشاهدتهم في مواجهة قوية للغاية ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات في التشامبيونزليج، تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت كل من سوريا وفلسطين والأردن، والحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة.





تشكيل برشلونة:-

حراسة المرمي: تير شتيجن، خط الدفاع: جوردي ألبا ـ جيرارد بيكيه ـ صامويل أومتيتي ـ سيرجيو روبيرتو، خط الدوسط: سيرجيو بوسكيتس ـ إيفان راكيتيتش ـ فليب كوتنيو، خط الهجوم: عثمان ديمبلي ـ ليونيل ميسي ـ لويس سواريز.





تشكيل إنتر ميلان:-

سمير هاندانوفيتش - كوادو أسامواه - ميلان سكرينار - ستيفان دي فريج - دانيلو دامبروسيو -روبيرتو جاجليارديني - مارسيلو بروزوفيتش - إيفان بيريسيتش - راجا ناينجولان - ماتيو بوليتانو- ماورو إيكاردي.









ويحتل برشلونة المركز الأول في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وهو نفس رصيد ميلان الإيطالي، لكن الأول يتفوق بفارق الأهداف، حيث حقق البارسا الفوز في المواجهة الأولى على بي إس في أيندهوفن الهولندي برباعية نظيفة، ثم الانتصار على توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف مقابل هدفين، أما انتر ميلان ففاز في الجولة الأولى على السبيرز بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز خارج قواعده على حساب ايندهوفين بهدفين مقابل هدف.





وتنقل قناة بي إن سبورت اتش دي 1 المباراة حصريا بجودة عالية للغاية، ويعلق على اللقاء حفيظ دراجي، حيث يمكنكم متابعة اللقاء عبر كورة ستار بث مباشر وبدون تقطيع.







