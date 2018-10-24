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الأهلي يختبر وليد أزارو طبيا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:47 ص
الأهلي يختبر وليد أزارو طبيا
وليد أزارو
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علي نبوي
 
أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن وليد أزارو مهاجم الفريق سيخضع لفحص طبي فور العودة للقاهرة لمعرفة حجم إصابته التي تعرض لها خلال مباراة وفاق سطيف بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالجزائر.

وأشار الدكتور خالد محمود إلى أن وليد أزارو اشتكى من إجهاد في السمّانة وسيتم خضوعه لفحوصات طبية في القاهرة لمعرفة حجم هذه الإصابة.

يذكر أن الأهلي صعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز عليه 3ـ2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للدور نصف النهائي.

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