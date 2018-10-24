الكرملين: بوتين مستعد لزيارة الولايات المتحدة لكن لا قرار بذلك بعد

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس، فلاديمير بوتين، ومستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، تطرقا في لقائهما أمس لموضوع تبادل الزيارات بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب.

وأكد بيسكوف استعداد الرئيس بوتين لزيارة الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه لا قرار بذلك بعد.

وأضاف المتحدث الرسمي للكرملين، للصحفيين ردا على سؤال حول استعداد روسيا لمناقشة زيارة محتملة لبوتين إلى الولايات المتحدة، "نحن بالتأكيد مستعدون. عموما تم التطرق لموضوع تبادل الزيارات، لكن لا قرارات في هذا الشأن حتى الآن".