الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل العقل المدبر لعبوات "داعش"

اعتقل عناصر الاستخبارات العراقية العقل المدبر لعمليات نصب العبوات المتفجرة لدى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح جهاز الاستخبارات العراقي في بيان له اليوم الأربعاء، أنه "إثر توفر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت الفرقة 10 من الإطاحة بالعقل المدبر لعمليات نصب العبوات".

وقالت إنه تم استدراجه لكمين محكم نصب له في منطقة البو طيبان بالأنبار، أين ألقي القبض عليه بحوزته بندقية كلاشنكوف و16 مخزنا للعتاد، مع 180 طلقة، وبندقيتا صيد، وحقيبة ظهر، ودرع ومشلح وناظور ورمانه يدوية.

وأضافت أن المقبوض عليه من المشاركين بتنفيذ عدة عمليات إرهابية عن طريق زرع العبوات، أدت إلى إصابة ومقتل العديد من عناصر الأمن العراقي، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 1/4 إرهاب.