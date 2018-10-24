يلا شوت| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر اليوم الاربعاء 24-10-2018 أبطال أوروبا | كورة اون لاين | كورة ستار



تابعونا اليوم وتغطية خاصة وخدمة البث المباشر لمباراة برشلونة وإنتر ميلان الإيطالي في المرحلة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا تشاهدونها مباشرة وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت من خلال beIN CONNECT.

موعد مباراة برشلونة وانتر

مباراة برشلونة وإنتر ميلان تشاهدونها مباشرة على beIN SPORTS في تمام الساعة 22.00 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان

البث المباشر لمباراة برشلونة وإنتر ميلان تتابعونه على beIN SPORTS HD1، كما يمكنكم مشاهدة المباراة على الانترنت وبجودة عالية على beIN CONNECT.

آخر أخبار برشلونة

تأكد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إشبيلية في الدوري، كما سيفتقد برشلونة جهود مدافعه الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي الذي مازال يعاني من الإصابة بجانب المدافع الدولي البلجيكي توماس فيرمايلن.

أما لدى إنتر فقد أكد المدرب لوتشيانو سباليتي غياب البلجيكي راديا ناينغولان عن المباراة، لكنه لم يجزم بغياب الكرواتي إيفان بيريسيتش ومواطنه مارسيلو بروزوفيتش.

مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 1 – bein sports HD 1

معلق المباراة : حفيظ دراجي

الساعة : 9:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية

يلا شوت| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر اليوم الاربعاء 24-10-2018 أبطال أوروبا | كورة اون لاين | كورة ستار