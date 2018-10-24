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الأهلي يبدأ الاستعدادات للوصل الإماراتي مبكرا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:40 ص
الأهلي يبدأ الاستعدادات للوصل الإماراتي مبكرا
الأهلي
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علي نبوي
 
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق سيتدرب في الرابعة عصر غدٍ، الخميس، استعداداً لمباراة الوصل الإماراتي الأحد المقبل بالإسكندرية في ذهاب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

وتعود بعثة الأهلي للقاهرة اليوم ،الأربعاء، بعد مواجهة وفاق سطيف الجزائري بملعب الأخير في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وهي المباراة التي خسرها الأهلي بهدفين لهدف، لكنه تأهل للنهائي بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.
المزيد عن: باتريس كارتيرون الاهلي وسطيف الاهلي والوصل الاماراتي الاهلي اسلام محارب
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