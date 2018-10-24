الأهلي يطمئن جماهيره على إصابة إسلام محارب





أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي إسلام محارب لاعب الفريق اشتكى من شد بسيط في العضلة الضامة، تسبب في خروجه من مباراة وفاق سطيف بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالجزائر.





وأضاف طبيب الأهلي إسلام محارب سيخضع لاختبار طبي وفحص عقب العودة للقاهرة؛ لتحديد حجم إصابته وإن كانت المؤشرات الأولية تؤكد أن الإصابة بسيطة.





يذكر أن الأهلي صعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز عليه 3ـ2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للدور نصف النهائي.



