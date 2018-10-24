العراق: تفكيك خلية إرهابية "نائمة" في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الأربعاء، تفكيك خلية "إرهابية نائمة" في محافظة الأنبار، وإلقاء القبض على أبرز عناصرها.

وقالت المديرية بحسب "السومرية نيوز"، إن عناصرها، وإثر معلومات استخبارية دقيقة، وبعملية نوعية، تمكنت من تفكيك خلية إرهابية نائمة، وإلقاء القبض على أبرز رؤوسها التي تعمل في مناطق البو طيبان والزنكورة والكيلو 5 في الأنبار.

وأضافت في بيان، أن موقوفين "هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض تتعلق بالإرهاب".

يشار ألى أن القوات الأمنية العراقية تعلن بين فترة وأخرى، عن اعتقال العديد من عناصر تنظيم داعش في مناطق ومحافظات مختلفة.