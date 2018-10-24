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جراي: محمد صلاح أفضل من بوجبا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:29 ص
جراي: محمد صلاح أفضل من بوجبا
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

أكد أندي جراي لاعب إيفرتون ووست بروميتش الأسبق أن محمد صلاح نجم ليفربول أفضل من بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

 

وأوضح جراي في تصريحات لموقع ليفربول إيكو أنه لا يمكن اعتبار بول بوجبا أفضل من محمد صلاح وروبيرتو فيرمينيو ثنائي ليفربول.

 

وأضاف: إيدن هازارد في تشيلسي، ومو صلاح في ليفربول أفضل من بوجبا فصلاح أحد أهم المؤثرين في فريقه عن بوجبا.

 

ويلعب محمد صلاح اليوم مع ليفربول أمام النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا.

 

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