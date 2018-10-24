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على طريقة الأفلام الهوليودية.. طائرة تهبط على طريق سريع بأمريكا (فيديو)

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:32 ص
على طريقة الأفلام الهوليودية.. طائرة تهبط على طريق سريع بأمريكا (فيديو)
هبوط طائرة على طريق سريع
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وكالات
 

تفاجأ السائقون على الطريق السريع بولاية كاليفورنيا الأمريكية بهبوط طائرة صغيرة بين السيارات.

 

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قام بتصويره سائق سيارة كان يقود سيارته على طريق سريع بولاية كاليفورنيا، لحظة هبوط طائرة صغيرة على الطريق.

 

وبحسب قناة "أي بي سي" الأمريكية، فإن السلطات المحلية فتحت تحقيقا بالحادثة، وعزت الهبوط لنفاذ الوقود.

 

حيث اضطر طيار مبتدئ برفقة أستاذه بإنزال الطائرة على الطريق السريع.

 

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