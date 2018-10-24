يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول وصلاح مع النجم الأحمر في دوري ابطال اوروبا عبر البث المباشر الحصري على beIN SPORTS| لايف

موعد مباراة ليفربول والنجم الاحمر

مباراة ليفربول والنجم الاحمر تشاهدونها مباشرة على beIN SPORTS في تمام الساعة 22.00 بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول والنجم الاحمر

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ستكون مباراة ليفربول والنجم الاحمر ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا متاحة في بث مباشر عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.





ليفربول والنجم الاحمر .. التقديم الفني للمباراة





ضمن مباريات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا يشهد معقل "أنفيلد" مواجهة في المتناول بلغة الورق بين وصيف النسخة الماضية وضيفه الصربي.





يتصدر المجموعة الثالثة حالياً نابولي الإيطالي برصيد 4 نقاط في حين يحتل ليفربول الوصافة برصيد 3 نقاط متقدماً بأسبقية المواجهات المباشرة عن باريس سان جيرمان صاحب الرصيد ذاته، في حين يتذيل النجم الأحمر المجموعة بنقطة يتيمة.





من جهته، وبعد تحقيقه لتعادل محفّز في الجولة الافتتاحية أمام ضيفه نابولي الإيطالي عاد الفريق الصربي ليتكبّد زلزالاً رهيباً في معقل "بارك دي براني"، حيث انهار أمام النادي الباريسي بنتيجة (6-1) في الجولة الثانية.





ويدخل الـ"ريدز" لقاء الأبطال أمام ضيفه الصربي في حاجة ماسة لتحقيق فوز مبهر لاستعادة الثقة كونه عجز عن تحقيق الانتصار في 4 مباريات متتالية قبل أن يتمكن أخيراً من تسجيل فوز شاق السبت على حساب مضيفه هدرسفيلد بهدف نجمه المصري محمد صلاح، أبقاه في ركب صدارة الـ"بريميرليغ" رفقة مانشستر سيتي المتفوق بفارق الأهداف.





احصاءات مباراة ليفربول والنجم الاحمر





اللقاء السابق والوحيد بين ليفربول وسرفينا زفيزدا كان في دور الـ16 من الكأس الأوروبية 1973/1974 – فاز الفريق الصربي ذهاباً وإياباً حينها.

اللقاء السابق والوحيد لليفربول أمام فريق صربي في المنافسات الأوروبية كان أمام سرفينا زفيزدا في الكأس الأوروبية 1973/1974، منهزماً ذهاباً وإياباً حينها.

فاز ريد ستار بلغراد (سرفينا) مرة واحدة فقط في 9 مباريات لعبها في ضيافة فرق إنكليزية (ت 4 خ 4).

باستثناء التصفيات، لم يخسر ليفربول في آخر 16 مباراة لعبها على أرضه في المنافسات الأوروبية الكبرى (ف 11 ت 5).

خسر ليفربول 3 مرات في آخر 4 مباريات لعبها في دوري الأبطال (ف 1)، بقدر التي خسرها في 17 مباراة سابقة في المنافسة (ف 8 ت 6).

فاز سرفينا مرة واحدة فقط في آخر 8 مباريات لعبها في المنافسات الأوروبية الكبرى (ت 4 خ 3 باستثناء التصفيات).

لم يخسر ليفربول في مباراتين متتاليتين في مرحلة مجموعات دوري الأبطال منذ نوفمبر 2014 (3).

سجل ماركو مارين أول هدف لسرفينا زفيزدا في دوري الأبطال في آخر مباراة للفريق أمام باريس – كان أول هدف له في المنافسة منذ أول مباراة له مع فردر بريمن ضد توتنهام في سبتمبر 2010.

ساهم لاعب ليفربول روبيرتو فيرمينيو في إحراز 9 أهداف في 7 مباريات لعبها لفريقه على ملعب آنفيلد في دوري الأبطال (سجل 5 صنع 4).