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جامعة أسيوط ترحب باستقبال الجرحي والمصابين اليمنيين لعلاجهم بمستشفيات أسيوط الجامعية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:30 ص
جامعة أسيوط ترحب باستقبال الجرحي والمصابين اليمنيين لعلاجهم بمستشفيات أسيوط الجامعية
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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على ما تتمتع به الجامعة من علاقات وثيقة مع كافة الدول العربية الشقيقة وحرصها على توفير كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة للطلاب الوافدين من مختلف الجامعات العربية والدارسين بعدد من كليات الجامعة سواء فى المرحلة الجامعية أو فى مرحلة الدراسات العليا ، مع سعيها الدائم لتوسيع أطر التعاون المشترك مع كافة الهيئات والمؤسسات العربية.

جاء ذلك خلال إستقبال جامعة أسيوط للدكتور محمد راجح الشامى رئيس لجنة الجرحى التابعة لهيئة الأركان بوزارة الدفاع اليمنية وذلك بحضور الدكتور منصور حسن الهضيى الباحث بجامعة أسيوط.

وصرح رئيس جامعة أسيوط ان اللقاء تضمن مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بإمكانية التعاون المشترك فى المجال الطبى ورغبة الجانب اليمنى فى توجيه جرحاه ومصابيه للعلاج بمستشفيات أسيوط الجامعية لما لها من سمعة متميزة وخاصةً فى مجالات علاج الإصابات والجراحات الطرفية.


وقد أعرب الدكتور طارق الجمال خلال اللقاء على ترحبيه بإستقبال مستشفيات جامعة أسيوط للجرحى والمصابين اليمنيين وتوفير الخدمة العلاجية والجراحية المطلوبة لهم ، مشيراً إلى أن مستشفيات أسيوط الجامعية تمثل صروح طبية مميزة وتحتل مكانة متقدمة على مستوى الجمهورية ، كما أن هناك تخصصات بعينها تضم قامات علمية مرموقة من رواد العمل الطبى على مستوى الوطن العربى والتى تتضمن قسم العظام ووحدة الجراحات الميكروسكوبية والتى تنفرد فى تقدمها على المستويين العربى والأفريقي.

جامعة أسيوط ترحب باستقبال الجرحي والمصابين اليمنيين لعلاجهم بمستشفيات أسيوط الجامعية
جامعة أسيوط ترحب باستقبال الجرحي والمصابين اليمنيين لعلاجهم بمستشفيات أسيوط الجامعية
جامعة أسيوط ترحب باستقبال الجرحي والمصابين اليمنيين لعلاجهم بمستشفيات أسيوط الجامعية
جامعة أسيوط ترحب باستقبال الجرحي والمصابين اليمنيين لعلاجهم بمستشفيات أسيوط الجامعية
جامعة أسيوط ترحب باستقبال الجرحي والمصابين اليمنيين لعلاجهم بمستشفيات أسيوط الجامعية
جامعة أسيوط ترحب باستقبال الجرحي والمصابين اليمنيين لعلاجهم بمستشفيات أسيوط الجامعية
جامعة أسيوط ترحب باستقبال الجرحي والمصابين اليمنيين لعلاجهم بمستشفيات أسيوط الجامعية
جامعة أسيوط ترحب باستقبال الجرحي والمصابين اليمنيين لعلاجهم بمستشفيات أسيوط الجامعية
جامعة أسيوط ترحب باستقبال الجرحي والمصابين اليمنيين لعلاجهم بمستشفيات أسيوط الجامعية
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