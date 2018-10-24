عاجل - السعودية | سعد الحريري يصل الرياض للمشاركة في "دافوس الصحراء"



وصل رئيس وزراء جمهورية لبنان، المكلف، سعد الحريري، إلى الرياض، للمشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة، المنعقد في الرياض، والمعروف إعلاميًا بـ"دافوس الصحراء".



وكان في استقبال الحريري، في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، والمستشار بالديوان الملكي، نزار بن سليمان العلولا، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى جمهورية لبنان وليد بخارى وسفير جمهورية لبنان لدى المملكة فوزي كبارة ومندوب عن المراسم الملكية.





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