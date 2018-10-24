مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر (ريد ستار) بث مباشر بتاريخ 24/10/2018 في دوري ابطال اوروبا

تتجه الأنظار إلى ملعب "الأنفيلد"، حيث مباراة مرتقبة ومنتظرة لجميع عشاق نجمنا المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الذي يواجه سرفينا زفيزدا الصربي، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 24-10-2018، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، موقعة ليفربول ضد النجم الأحمر بث مباشر مشاهدة ممتعة عبر بي إن سبورت اتش دي.

مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر (ريد ستار) بث مباشر بتاريخ 24/10/2018 في دوري ابطال اوروبا



ليفربول يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، خلف كل نابولي الإيطالي (4 نقاط) وباريس سان جيرمان الفرنسي (3 نقاط) ، فيما يقبع النجم الأحمر الصربي في المركز الأخير، يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول Vs سرفينا زفيزدا بمشاركة محمد صلاح.





ويعول مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب على قوته الضاربة في الهجوم المتمثلة في الثلاثي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو، بالإضافة إلى السويسري شيردان شاكيري والمخضرم جيمس ميلنر، والحارس البرازيلي المتالق أليسون بيكر.





معلومات عن مباراة ليفربول والنجم الأحمر في دوري أبطال اوروبا اليوم

ليفربول Vs النجم الأحمر.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الثالثة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .

الملعب : آنفيلد .

المعلق : خليل البلوشي .





موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر اليوم:-

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





مباراة ليفربول ضد سرفينا زفيزدا الصربي ستكون متاحة لجميع المتابعين عبر قناة Bein Sport HD 4، مع وجود استوديو تحليلي مميز يضم كوكبة من نجوم التحليل في الوطن العربي، وسيعلق على اللقاء المعلق خليل البلوشي، وتبدأ في تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت مصر، 22:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، 23:00 مساء بتوقيت أبو ظبي، 22:00 مساء بتوقيت فلسطين، 22:00 مساء بتوقيت الأردن، 22:00 مساء بتوقيت سوريا.





وكان ليفربول حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم خسر من نابولي الإيطالي بهدف دون رد، أما النجم الأحمر تعادل في اللقاء الأول أمام نابولي بدون أهداف ثم تعرض لخسارة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان بستة أهداف نظيفة.

مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر (ريد ستار) بث مباشر بتاريخ 24/10/2018 في دوري ابطال اوروبا





