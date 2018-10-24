هواوي تعلن عن إطلاق حملة خصومات "أسبوع هواوي" على سوق دوت كوم

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر عن إطلاق أسبوع خصومات هواوي على موقع التسوق الالكتروني سوق دوت كوم، إحدى شركات Amazon العالمية في الفترة من 24 أكتوبر الي 30 أكتوبر لعام 2018 بخصومات تصل الي 20%. وتشمل حملة التخفيضات هواتف هواوي Mate 10 وP20 Pro وP20 Lite وإصدار عام 2018 من Y9. كما أن هواوي ستطلق لأول مرة حصرياً ملحقاتها المميزة والتي تتمثل في ساعة هواوي الذكية Huawei Band 3e، سماعات بلوتوث، وشاحن سيارة فائق السرعة وغيرها من الملحقات ذات الاهمية التي يبحث عنها العملاء دائماً.





تتميز هواوي بطرح هواتف ذكية تلبي احتياجات ومتطلبات كافة فئات المستخدمين، وجاء ذلك من خلال بطرح سلسلة Mate 10، أول هاتف يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة، ومن بعده قامت هواوي بطرح P20 Pro، أول هاتف بالعالم يأتي مزوداً بثلاثة كاميرات خلفية تعمل بالذكاء الاصطناعي والذي نال اشادة واعجاب المستخدمين ومراجعي التقنية على حد سواء، بالإضافة الي هواوي P20 Lite، أول هاتف اقتصادي يأتي مزود بميزة ال Notch التي تعد تقنية العصر المزودة في شاشة الهواتف الذكية. كما أن هواوي قامت بتزويد إصدار عام 2018 من Y9 بشاشة عرض كاملة من هواوي FullView وبطارية 4000 ميلي أمبير، وكانت هذه المرة الأولي التي تشهد سلسلة Y الشبابية لمثل هذه الترقيات.





والجدير بالذكر، أن هواوي ستطرح Mate 10 وP20 Pro وP20 Lite وإصدار عام 2018 من Y9 بتخفيض يصل الي 20% على موقع سوق دوت كوم، أكبر موقع للتسوق الالكتروني واحدي شركات Amazon في الفترة من 24 الي 30 أكتوبر.



