مدرب الأهلي: مباراة سطيف "عبرة" أمام الترجي





قال سامي قمصان المدرب المساعد في النادي الأهلي إن الفريق حقق الهدف الأهم في مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالتأهل لنهائي البطولة وتخطي عقبة وفاق سطيف الجزائري لمواجهة الترجي التونسي في النهائي.





وأوضح قمصان، أن نتيجة مباراة الذهاب أمام بطل الجزائر كانت مهمة، وأن كارتيرون تحدث مع اللاعبين بضرورة التسجيل في مباراة العودة، وأن شخصية لاعبي الأهلي وإصرارهم كان دافعًا قويًا لحسم التأهل.





وأشار إلى أن وجود اثنين حصلا على بطولة إفريقيا كمدربين مثل كارتيرون ومحمد يوسف ضمن الجهاز هو أمر جيد ودافع قوي.





ووجه سامي قمصان رسالة للاعبين، قائلًا: "إن الأهلي لا يعرف سوى البطولات وأمامنا دور مهم في مواجهة الترجي القادمة، ورأينا مباراة الذهاب أمام وفاق سطيف كيف كانت مؤثرة، ولا بد من العمل بقوة من أجل تخطي مباراتي الدور النهائي أمام بطل تونس والتتويج بالنجمة التاسعة".



