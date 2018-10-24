هكذا يمكنك التفاوض مع شركة التأمين بعد التعرض لحادث سيارة

نصائح هامة يجب أن يتبعها مالك السيارة مع شركة التأمين عند التعرض لحادث سير ينتج عنه تضررها، للتفاوض معها بشكل صحيح، حسب موقع "autoblog" المتخصص في عالم السيارات،





تحديد المبلغ

يجب أن يستند المبلغ على تقييمك لتكلفة إصلاح سيارتك قبل الحادث ، والفرق في قيمتها بعد وقوع الحادث.





عندما تقدم شركة التأمين عرض التسوية، يجب قبولها علي الفور في حالة مناسبتها لتكلفة الإصلاح، ويمكن معرفة المبلغ المناسب لتكلفة الإصلاح عن طريق السؤال جيداً عن التكلفة قبل قبول عرض الشركة ، على سبيل المثال "إذا قدمت شركة التأمين مبلغًا قدره 9000 جنيه لتسوية المطالبة وتكلفة الإصلاح قدرت بـ 10000 جنيه" في هذه الحالة يجب قبول العرض أفضل من المماطلة التي ستستنزف المزيد من الوقت والجهد .





التفاوض

عندما تقدم شركة التأمين عرضها الأول، من الضروري التواصل معهم والسؤال عن "لماذا حددت هذا المبلغ ؟"، ويمكن بعدها تحديد خطة المفاوضات في حالة عدم تقديم السعر المناسب للإصلاح.





تحديد الوقت

عندما تصل إلى اتفاق ، يجب معرفة وما هي الأضرار التي يغطيها التأمين، ومتى سيتم الحصول على وثائق التسوية من الشركة.





التوثيق