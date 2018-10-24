ميدو يطالب بضم نجمي الأهلي والزمالك للتشكيل الأساسي للمنتخب

طالب أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لوادي دجلة جهاز منتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري بضم وليد سليمان لاعب الأهلي ومحمود علاء مدافع الزمالك لصفوف الفراعنة في الفترة المقبلة.





وغرد ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"‏ضم محمود علاء ووليد سليمان للمنتخب أصبح أمر لا يحتاج آلى نقاش أو وجهة نظر جهاز فني".





وأضاف ميدو: "هم افضل من أي لاعب اخر مصري في مركزهم بفارق كبير بل يجب ان يكونوا ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب".



