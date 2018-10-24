ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

نائب وزير الخارجية يشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري "إيطاليا - أفريقيا‬"

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:01 ص
نائب وزير الخارجية يشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري إيطاليا - أفريقيا‬
السفير حمدى لوزا - أرشيفية
طباعة
 
يتوجه السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية اليوم، إلى إيطاليا للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري إيطاليا-أفريقيا المقرر عقدها غدًا في روما، لإلقاء كلمة مصر في الجلسة الأولى للمؤتمر، في ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الأفريقي.

ويأتى انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر بعد عامين من انعقاد الدورة الأولى في 2016، وهو ما يعكس اهتمام الجانب الإيطالي بمواصلة الحوار مع القارة الأفريقية بهدف تعميق التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تتمحور في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا، والأمن والاستقرار في القارة، وتعزيز التنمية البشرية من خلال التبادل الثقافي والتعليمي.


تجدر الإشارة إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية، تشهد تطورًا ملحوظًا على جميع المستويات، خاصة على المستويين السياسي من خلال التنسيق والتشاور المستمر حول القضايا الدولية والإقليمية، والاقتصادي من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتطوير عمليات النقل البحري وربط الموانئ المصرية والإيطالية والاستفادة من الموقع الجغرافي للبلدين لنفاذ المنتجات الإيطالية من خلال مصر إلى الأسواق الأفريقية، ونفاذ المنتجات المصرية من خلال إيطاليا إلى الأسواق الأوروبية.
المزيد عن: نائب وزير الخارجية إيطاليا أفريقيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج - بلجيكا
-
x
18:55
-
موناكو - فرنسا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
-
x
18:55
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
برشلونة - أسبانيا
-
x
21:00
-
انتر ميلان - إيطاليا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
21:00
-
نابولي - إيطاليا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
بورتو - البرتغال
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
شالكه 04 - ألمانيا
دوري أبطال آسيا 2018
سوون سامسونج بلووينغز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
كأس مصر
مصر المقاصة
-
x
18:00
-
وادي دجلة
طلائع الجيش
-
x
20:30
-
حرس الحدود
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
-
x
18:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
إنييمبا - نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/24/2018 10:20:28 AM