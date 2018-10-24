نائب وزير الخارجية يشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري "إيطاليا - أفريقيا‬"

يتوجه السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية اليوم، إلى إيطاليا للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري إيطاليا-أفريقيا المقرر عقدها غدًا في روما، لإلقاء كلمة مصر في الجلسة الأولى للمؤتمر، في ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الأفريقي.





ويأتى انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر بعد عامين من انعقاد الدورة الأولى في 2016، وهو ما يعكس اهتمام الجانب الإيطالي بمواصلة الحوار مع القارة الأفريقية بهدف تعميق التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تتمحور في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا، والأمن والاستقرار في القارة، وتعزيز التنمية البشرية من خلال التبادل الثقافي والتعليمي.







