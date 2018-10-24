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خبيرة طاقة تكشف أهم أنواع الأحجار الكريمة المؤثرة في حياة الإنسان

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:00 ص
خبيرة طاقة تكشف أهم أنواع الأحجار الكريمة المؤثرة في حياة الإنسان
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ندى محمد
 
أكدت فاتن سعد الله، خبيرة طاقة الأحجار الكريمة، أن جميع الأحجار بها طاقة تؤثر على طاقة المكان، متابعة أن الأحجار ليست علاجًا ولكنها نوع من أنواع التأثير الإيجابي ويمكن لأي إنسان استخدام أي حجر ولكن مع ضرورة الإدارك بتوقيت استخدامه.

وأضافت، خلال لقاء مع برنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن أحجار العقيق الأزرق والأكوامارين لها تأثير على مسارات التعبير والاتصال، وبالتالي إذا كان الشخص لديه مقابلة أو مهمة متعلقة بالتعبير والاتصال فأفضل حجر هو العقيق الأزرق أو الأكوامارين.

وذكرت خبيرة طاقة الأحجار الكريمة، أن حجر الأماتيست من أهم الأحجار المفيدة في حالة السفر، حيث يؤثر على طاقتنا بعدم التأثر بتغيير المكان، والفراعنة كانوا يستخدمون حجر الأماتيست قبل النوم حيث يعمل على الاسترخاء.

وأشارت، إلى أنه على سبيل المثال ثبت من خلال علم الطاقة أن ارتداء عقد كهرمان وقت الولادة له تأثير في منع النزيف ويقلل الألم ويعالج الاكتئاب.
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