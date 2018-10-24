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أسعار السيارات الجديدة في مصر اليوم الإثنين 24 - 10 - 2018

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:55 ص
أسعار السيارات الجديدة في مصر اليوم الإثنين 24 - 10 - 2018
أسعار السيارات الجديدة فى مصر
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، يوميًا خدمة جديدة لقرائها، للتعرف على أحدث أسعار السيارات في السوق المصري للعام الجاري، لمختلف الماركات والموديلات الجديدة.

والأسعار التي تذكرها "الفجر" هي استرشادية فقط ولا تعبر بالضرورة عن كل الفئات والأنواع المتاحة لدى الوكلاء أو المعارض، نظرًا للتغيرات المستمرة في التسعير.

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18:55
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21:00
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برشلونة - أسبانيا
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21:00
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انتر ميلان - إيطاليا
ليفربول - إنجلترا
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x
21:00
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سرفينا زفيزدا - صربيا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
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21:00
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نابولي - إيطاليا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
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x
21:00
-
بورتو - البرتغال
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
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