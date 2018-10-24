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فساتين زفاف بـ"الشراشيب" لإخفاء عيوب الجسم (صور)

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:52 ص
فساتين زفاف بـالشراشيب لإخفاء عيوب الجسم (صور)
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انتشرت الفساتين "الشراشيب" التي تخفي عيوب الجسم لإطلالة مميزة في حفل زفافك هذا العام، ولكن قبل اختيار الفستان عليك التفكير بهذه الأمور أولًا:-

فكّري بمكان إقامة حفلة الزفاف:
إن كنتِ ستقيمين حفلة زفافكِ في حديقة، فلا بدّ من اختيار فستان مريح، يساعدكِ في التنقّل بين ضيوفِك.

وإن كنتِ تخطّطين لإجراء مراسم زفافكِ في صالة كبيرة، فلا يمكنكِ شراء فستان ضخم غير مريح، فهذا النوع من الفساتين يناسب الأعراس التي تقام في الهواء الطلق.

فكّري في الطقس
هل تحتفلين بزواجكِ في منطقة استوائيّة تُعرف بطقسها الحارّ؟ إذن انتقي الفساتين ذات الأقمشة الخفيفة الوزن.

وإن صادف زفافكِ في موسم الشتاء أو البرد، فمن الأفضل حينها اللجوء إلى فستان بأكمام طويلة وبأقمشة ثقيلة تحميكِ من برودة الطقس، مثل المخمل والحرير أو التافتا.

اعكسي أجواء الحفلة
على فستانكِ أن يعكس الطابع المهيمن على حفلة زفافِك.

لذلك، إن كان الديكور يُعبّر عن طابع رسميّ، فلا بدّ من اختيار فستان رسميّ هو أيضًا، والعكس صحيح.

عيشي حلمكِ
وبعد كلّ هذه النصائح والإرشادات، نصيحتنا الأخيرة هي أن تتغاضي في بعض الأحيان عن القواعد الصارمة، وأن تترجمي حلمكِ إلى حقيقة.

لا تنسي أنّ الزفاف هو مناسبة سعيدة ويومكِ المميّز، فإن أردتِ ارتداء فستان مترفٍ على الشاطئ، فإنّه حلمكِ ونشجّعكِ على التمسّك به.
فساتين زفاف بـ"الشراشيب" لإخفاء عيوب الجسم (صور)
فساتين زفاف بـ"الشراشيب" لإخفاء عيوب الجسم (صور)
فساتين زفاف بـ"الشراشيب" لإخفاء عيوب الجسم (صور)
فساتين زفاف بـ"الشراشيب" لإخفاء عيوب الجسم (صور)
فساتين زفاف بـ"الشراشيب" لإخفاء عيوب الجسم (صور)
فساتين زفاف بـ"الشراشيب" لإخفاء عيوب الجسم (صور)
فساتين زفاف بـ"الشراشيب" لإخفاء عيوب الجسم (صور)
فساتين زفاف بـ"الشراشيب" لإخفاء عيوب الجسم (صور)
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