عاجل - السعودية | ضبط منتجات شاي بـ"صلاحية مزورة" في الرياض

وداهمت الفرق الرقابية الموقع، وضبطت عددًا من المخالفات ومنها سوء النظافة العامة، إضافة إلى مخالفات عديدة تتعلق بشروط التعبئة والتخزين.





تقدم صحيفة عاجل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.تمكنت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية الحائر، اليوم الأربعاء، من ضبط مستودع تابع لإحدى الشركات، التي تقوم بممارسة الغشّ التجاري وتزوير تاريخ صلاحية بعض أنواع الشاي.