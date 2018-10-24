ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على متوسط أسعار السيارات المستعملة في مصر 2018

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:51 ص
تعرف على متوسط أسعار السيارات المستعملة في مصر 2018
أسعار السيارات المستعملة فى مصر
طباعة
 
تعتبر مصر من الأسواق الكبيرة والعريقة، فى مجال السيارات المستعملة، حيث أن أسعار السيارات المستعملة فى مصر لعام 2018، تُعد مناسبة للكثير من الأسر التى تسعى إلى اقتناء سيارة مستعملة، وتقدم لكم بوابة "الفجر" كل يوم دليلًا شاملًا ومتجدد، لأهم وأشهر أنواع السيارات المستعملة وأخر الأسعار في جميع الاسواق المحلية بمصر.

المزيد عن: عربيات القاهرة عربيات سيارات مستعملة سيارات جديدة سوق بيع و شراء السيارات سوق المستعمل سوق السيارات اسعار السيارات فى مصر اسعار السيارات اليوم اسعار السيارات اخبار السيارات أسعار السيارات الجديدة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج - بلجيكا
-
x
18:55
-
موناكو - فرنسا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
-
x
18:55
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
برشلونة - أسبانيا
-
x
21:00
-
انتر ميلان - إيطاليا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
21:00
-
نابولي - إيطاليا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
بورتو - البرتغال
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
شالكه 04 - ألمانيا
دوري أبطال آسيا 2018
سوون سامسونج بلووينغز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
كأس مصر
مصر المقاصة
-
x
18:00
-
وادي دجلة
طلائع الجيش
-
x
20:30
-
حرس الحدود
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
-
x
18:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
إنييمبا - نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/24/2018 10:20:02 AM