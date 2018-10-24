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الزمالك يهدد بتجميد الكرة في مصر

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:47 ص
الزمالك يهدد بتجميد الكرة في مصر
الزمالك
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الفجر الرياضي
 
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أن تصريحات رئيس المجلس النواب بعدم اختصاص اللجنة الأولمبية المصرية في التحقيق مع رئيس الزمالك لما له من حصانة، تهدد بتجميد الكرة في مصر.


وأوضح أحمد شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير" أن هذه التصريحات إذا وصلت للجنة الأولمبية الدولية ستعتبرها من التدخل الحكومي وتجمد النشاط الكروي مصر.


وأشار شوبير إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تفرق بين مصر وأمريكا وغيرها من الدول فسبق وجمدت أقوى الدول بسبب التدخل الحكومي.


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